“Puoi risparmiare su tutto ma non…”: Milan, tweet durissimo contro la società

Duro attacco nei confronti dei calciatori rossoneri. Dopo Milan Cagliari arriva l’ennesima critica, il tweet è davvero glaciale.

Il Milan di Sergio Conceicao sembrava rinato in supercoppa e invece con l’avvento del campionato è tornato ai vecchi errori. I rossoneri sembravano molto in forma, la squadra girava bene e ha fatto anche una buona prova ma ha sprecato tantissimo e non è andata oltre l’1 a 1 contro il Cagliari. Un risultato davvero deludente e ora la formazione rossonera non può fallire, domani ci sarà la sfida molto importante contro il Como, un derby lombardo dove l’unico risultato che conta sono i tre punti.

Milan Cagliari, chiarito il vero problema

L’errore di Maignan contro il Cagliari è stato un caso isolato e può capitare anche perchè il francese spesso salva il risultato, situazione ben diversa invece per gli attaccanti. La società ha comprato in estate Alvaro Morata per 14 milioni (clausola dall’Atletico) e Tammy Abraham in prestito secco ma non è arrivato il grande bomber. E alla lunga questo si vede ed è palese.

Morata non segna molto, eccetto rare eccezioni non lo ha mai fatto in carriera. Abraham – tra Chelsea e Roma – ha ricevuto più critiche che elogi e il suo acquisto in estate ha fatto storcere il naso. Il gol in supercoppa lo aveva rianimato ma la squadra ha troppi problemi e molto evidenti, il club produce gioco (e in fondo lo faceva con Fonseca) ma gli attaccanti sprecano troppi gol. Il giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha duramente attaccato sui social, un tweet destinato a creare molte polemiche in casa Milan.

Ravezzani è durissimo contro il Milan

In estate si era parlato di Zirkzee, ora si parla di Rashford, ci sono stati contatti ma il Milan fatica a chiudere. Ravezzani sui social ha pubblicato un tweet piuttosto chiaro: “Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per motivi diverse” e cosi il giornalista ha cominciato ad elencarli tutti, sottolineando le problematiche.

Ravezzani ha sottolineato: “Morata non riempie l’area, Abraham è un mangiagol, Camarda troppo giovane e Jovic un fantasma” e l’uomo ha chiarito un concetto che funziona da sempre e che i tifosi del Milan pensano da tempo: “Nel calcio puoi risparmiare quasi su tutto ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo non sia il quarto posto”.

Un messaggio chiaro e che è apparso come una frecciata velenosa nei confronti della società. Questo tweet ha avuto diversi elogi e tanti tifosi rossoneri hanno sottolineato la bontà di questa frase. Ecco il tweet completo: