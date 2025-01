Vlahovic al Milan: l’ultimo ostacolo

C’è un solo ostacolo tra Milan e Dusan Vlahovic. I rossoneri sognano l’ingaggio del serbo per l’attacco

Non c’è solo Santiago Gimenez nel mirino del Milan per il reparto offensivo. Sullo sfondo resta viva la pista che porta a Dusan Vlahovic per l’attacco dei rossoneri.

La sessione invernale di calciomercato entra nella sua fase più calda. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato dopo aver consegnato a Sergio Conceicao un innesto di assoluto spessore e livello internazionale per le fasce. Non basta, però, l’arrivo di Kyle Walker a risolvere i problemi della squadra rossonera, desiderosa di raccogliere risultati in campionato e nelle coppe. Ecco perché l’idea di Moncada e Ibrahimovic è di regalare al tecnico un importante rinforzo per l’attacco.

L’obiettivo principale resta Santiago Gimenez, centravanti messicano di origini argentine e italiane in forza al Feyenoord. Il club olandese però non ha intenzione di fare sconti per il suo attaccante, autore di quindici gol e tre assist in diciotto partite, con tanto di doppietta nella recentissima e prestigiosa vittoria sul Bayern Monaco in Champions League. Quello del giocatore classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Cruz Azul, non è però l’unico nome nel mirino del Milan.

Calciomercato Milan, un solo ostacolo per Vlahovic

Da settimane infatti al Milan viene accostato il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, sta vivendo una situazione non semplice alla Juventus. Col passare delle ore diventa sempre più concreta l’ipotesi di una cessione in questi ultimi giorni di mercato e in questo scenario potrebbe inserirsi il Milan.

“Mi aspetto che la Juve lasci partire Vlahovic per un’offerta da 35 milioni” ha dichiarato il giornalista di ‘Oggi Sport Notizie’ Michele De Blasis intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it. Si tratta della cifra che il Milan è disposto a mettere sul piatto per Santiago Gimenez, ma in questo caso si fionderebbe su un giocatore che già conosce il calcio italiano, al di là delle recenti difficoltà riscontrate con la maglia della Juventus.

C’è però un solo ostacolo da superare, quello rappresentato dall’ingaggio del centravanti ex Fiorentina. Alla Juventus, infatti, Dusan Vlahovic percepisce 12 milioni di euro a stagione, una cifra monstre per i parametri del Milan. Basti pensare che il più pagato in casa rossonera è Rafael Leao che guadagna 7 milioni di euro l’anno, poco più della metà di quanto percepito da Vlahovic a Torino. Inoltre, occhio al possibile assalto dell’Arsenal. Arteta, tecnico dei Gunners, ha chiesto un rinforzo in attacco dopo gli infortuni di Saka e Gabriel Jesus. Il nome di Vlahovic potrebbe tornare di grande attualità per il club londinese che avrebbe anche meno problemi ad accontentare le richieste economiche del giocatore.