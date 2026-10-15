Milan, Marco Simone avverte: “Cambiare ogni anno rende tutto più difficile”

Il Milan continua a far discutere, tra le difficoltà della squadra e la necessità di trovare maggiore continuità nei risultati e nelle prestazioni. A esprimersi sul momento dei rossoneri è Marco Simone, ex attaccante milanista, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato le differenze tra la squadra del passato e quella attuale. Il suo giudizio si concentra soprattutto sulla stabilità del progetto tecnico e sulla capacità del club di tornare a competere per traguardi ambiziosi.

Simone: “Il Milan resta il Milan, ma vincere così è difficile”

Marco Simone non nasconde il proprio legame con i colori rossoneri, ma sottolinea come i continui cambiamenti possano rappresentare un ostacolo nella costruzione di una squadra vincente. “Il Milan per me resta il Milan, ovvero il mio grande amore calcistico, ma ultimamente sta cambiando molto ogni anno. Vincere così è difficile”, ha dichiarato l’ex attaccante.

Secondo Simone, la continuità rappresenta un elemento fondamentale per permettere ai nuovi giocatori di inserirsi e rendere al meglio. L’ex rossonero invita comunque alla prudenza nei giudizi, considerando che la stagione è ancora nelle sue fasi iniziali e che allenatore e calciatori hanno bisogno di tempo per trovare la giusta sintonia.

“La stagione è iniziata da poco ed è presto per dare giudizi perché bisogna dare al nuovo tecnico e ai nuovi calciatori il tempo di adattarsi”, ha aggiunto, evidenziando come ripartire ogni anno da una struttura diversa renda più complicato raggiungere rapidamente risultati importanti.

Le ambizioni rossonere: “Non può puntare solo al quarto posto”

Simone si è soffermato anche sulle prospettive del Milan e sulle aspettative che accompagnano un club con una storia così importante. Per l’ex attaccante, la qualificazione alla Champions League non dovrebbe rappresentare l’unico obiettivo stagionale: l’ambizione deve essere quella di tornare a lottare per lo scudetto.

Nel valutare le rivali, Simone individua nell’Inter la squadra maggiormente attrezzata per competere ai vertici, grazie alla profondità e alla qualità della rosa. Il Milan, invece, dovrà compiere un salto di qualità sia sul piano offensivo sia nella produzione del gioco per poter ridurre il divario con i nerazzurri.

Il messaggio dell’ex rossonero è dunque chiaro: servono stabilità, crescita collettiva e ambizioni all’altezza della storia del club. Soltanto attraverso un progetto capace di consolidarsi nel tempo, secondo Simone, il Milan potrà ritrovare la continuità necessaria per puntare nuovamente ai massimi traguardi.