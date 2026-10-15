Milan, le parole di Amorim

Il Milan ha divagato e convinto contro il Salisburgo, riscattando la brutta sconfitta al debutto contro il Benfica. La prova, decisa da un super Cisse, è stata convincente, ma mister Ruben Amorim non ne è rimasto pienamente soddisfatto.

Le parole di Amorim dopo Salisburgo-Milan

Il Milan ha trionfato e si è sollevato dalle critiche vincendo e convincendo pienamente contro il Salisburgo. Il risultato è molto importante anche per la classifica di Europa League, evitando complicazioni dopo il KO all’esordio contro il Benfica. Tuttavia, mister Ruben Amorim non è rimasto soddisfatto totalmente dalla prestazione dei suoi, ma ha elogiato soprattutto la crescita di giocatori come Cisse, autore di una strepitosa tripletta.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Penso ci siano state partite durante la stagione in cui abbiamo avuto più controllo. Oggi siamo riusciti a fare gol, abbiamo messo tanta densità in area. Questo è importante, ma penso che abbiamo fatto partite migliori in stagione. Di solito si guarda troppo il risultato. Avremmo dovuto evitare qualche situazione per l’avversario, ma è stata una bella serata. […] In altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. Questa sera abbiamo giocato bene, ma direi che in cinque situazioni se fossero statti più precisi ci avrebbero creato parecchi problemi. Prima del terzo gol abbiamo avuto qualche problema di costruzione, abbiamo fatto partite migliori”.

Poi, il mister è intervenuto sui singoli, come il super Cisse: