Milan, Cisse entra nella storia: è il più giovane italiano a segnare una tripletta in Europa

Alphadjo Cisse sta davvero facendo sognare i tifosi del Milan. Sin dal suo arrivo, il giovane trquartista italiano ha fatto benissimo e anche stasera ha inciso fortemente contro il Salisburgo: tripletta decisiva, che gli fa infrangere un record davvero molto interessante.

Salisburgo-Milan, Cisse indemoniato: battuto un record assurdo!

Il Milan ha indirizzato alla grande il match di Europa League in casa del Salisburgo: i rossoneri, dopo la brutta batosta ricevuta all’esordio contro il Benfica, si sono riscattati alla seconda gara, trascinati da un superlativo Alphadjo Cisse! Il trequartista, infatti, ha segnato una tripletta che ha annichilito gli austriaci e gli ha permesso di infrangere un record davvero interessante. Ebbene, riporta OptaPaolo, è il giocatore italiano più giovane della storia a segnare una tripletta in una competizione europea (per la precisione a 19 anni e 358 giorni).

Statistiche da sogno

La prestazione monstre contro il Salisburgo non è un caso isolato: Alphadjo Cisse merita tutti gli elogi e i complimenti! Sin da quando è arrivato al Milan, infatti, la sua imprevedibilità e la sua propensione offensiva sono state armi preziosissime al servizio di Ruben Amorim gli ha permesso di siglare 5 gol in 7 gare complessive tra Serie A ed Europa League (escludendo il grande rendimento con l’Italia U21 di Baldini). Niente male per un giocatore arrivato in sordina dal Catanzaro. E chissà che, ora, le gerarchie non possano cambiare ancora: tenere fuori un giocatore così è molto difficile…