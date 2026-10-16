Pagelle Milan, Cisse da 9 per tutti: Rabiot e Hutchinson brillano, Terracciano unica nota stonata

Cisse mette d’accordo tutti, Rabiot e Hutchinson trascinano il Milan e Terracciano rovina la propria serata con un’espulsione evitabile. È questo il quadro che emerge dalle pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport dopo la vittoria rossonera sul campo del Salisburgo in Europa League.

I tre quotidiani premiano la prestazione della squadra di Amorim, capace di imporsi attraverso il gioco e di trovare risposte positive anche dagli uomini meno impiegati. Le differenze nei giudizi riguardano soprattutto alcuni protagonisti della difesa e del centrocampo, mentre sul migliore in campo non ci sono dubbi.

Cisse da copertina: tre gol e un 9 unanime

La notte europea appartiene a Cisse, premiato con un 9 da tutti e tre i quotidiani. La tripletta certifica una prestazione nella quale l’attaccante si distingue per efficacia, movimenti e capacità di occupare gli spazi.

La Gazzetta sottolinea una serata da ricordare a pochi giorni dal ventesimo compleanno. Il Corriere evidenzia il suo peso crescente nell’attacco rossonero, mentre Tuttosport valorizza anche il lavoro tattico: Cisse sa allargarsi e liberare la corsia per gli inserimenti di Bartesaghi, senza perdere incisività in area.

Rabiot e Hutchinson convincono, Jashari si prende il centrocampo

Alle spalle del protagonista assoluto ci sono Rabiot e Hutchinson. Per entrambi arriva un 8 dalla Gazzetta, mentre Corriere e Tuttosport si fermano a 7,5.

Il francese lascia il segno con il gol e con il contributo nelle due fasi. Hutchinson offre qualità sulla fascia, crea occasioni e serve il pallone del primo gol di Cisse: una prova che trova riscontri positivi su tutte e tre le testate.

Promosso anche Jashari, che riceve 7 dalla Gazzetta e da Tuttosport e 7,5 dal Corriere. La sua capacità di recuperare palloni e dare equilibrio accompagna una prestazione convincente dell’intero reparto. Più articolato il giudizio su Loftus-Cheek: si passa dal 7 della rosea al 6 del Corriere, con il 6,5 di Tuttosport nel mezzo.

Terracciano insufficiente, Amorim promosso a pieni voti

L’unica insufficienza condivisa riguarda Terracciano: 5 per tutti, conseguenza dell’espulsione rimediata dopo il suo ingresso. Camarda divide maggiormente: Gazzetta e Tuttosport gli assegnano 6, mentre il Corriere scende a 5,5.

In difesa spiccano invece i 7 unanimi di De Winter e Bartesaghi, con quest’ultimo apprezzato anche per il contributo offensivo.

Giudizi positivi, infine, per Amorim. La Gazzetta lo premia con un 8, il Corriere con 7,5 e Tuttosport con 7: il turnover funziona e la squadra risponde con una prestazione autorevole.

Tutti i voti del Milan a confronto