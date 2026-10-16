Milan, le alternative convincono Amorim: Hutchinson, Bartesaghi e Jashari chiedono spazio

Il Milan torna da Salisburgo con indicazioni positive anche dai giocatori finora meno utilizzati. Ruben Amorim ha cambiato la squadra rispetto alla gara contro il Sassuolo e ha ricevuto risposte da Hutchinson, Bartesaghi e Jashari, protagonisti della serata europea insieme a Cisse.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la partita ha mostrato alternative che possono trovare maggiore spazio nelle prossime settimane. Per il tecnico portoghese, segnali utili in vista dei nuovi impegni, a partire dalla sfida con l’Atalanta.

Hutchinson convince a destra e serve Cisse

La scelta di impiegare Omari Hutchinson sulla fascia destra, con compiti lungo tutta la corsia, aveva suscitato qualche perplessità. La risposta dell’inglese è stata però positiva: ha accompagnato le ripartenze e firmato l’assist per il primo gol di Cisse.

Non sono mancati gli aspetti da migliorare, come il tempo di una giocata nel primo tempo, ma Hutchinson ha dato continuità alla propria prestazione. Il portiere Zawieschitzky gli ha negato il gol respingendo con un piede la sua conclusione migliore. Una prova che ne rafforza la candidatura anche per le posizioni più avanzate.

Bartesaghi, un assist per guadagnare fiducia

Anche Davide Bartesaghi ha contribuito alla doppietta di Cisse, servendo il pallone del 2-0. La qualità del suo cross è una risorsa che il Milan può sfruttare con maggiore frequenza, soprattutto se l’esterno riuscirà ad accompagnare l’azione con più decisione.

La Gazzetta evidenzia proprio la necessità di osare di più. Nella scorsa stagione diversi club avevano manifestato interesse per lui, ragionando su valutazioni nell’ordine dei 30 milioni. Ora Bartesaghi cerca continuità in rossonero: Amorim ha finora preferito Estupiñán, ma la prestazione di coppa gli offre un argomento in più per chiedere spazio.

Jashari cresce: 41 passaggi riusciti su 41 nel primo tempo

I numeri descrivono la precisione di Ardon Jashari: nel primo tempo ha completato tutti i 41 passaggi tentati, chiudendo poi la partita con 60 riusciti su 63. Nel bilancio figurano anche cinque lanci e due occasioni create.

La posizione davanti alla difesa resta di Luka Modric, impiegato per circa mezz’ora, ma lo svizzero sta offrendo risposte sempre più convincenti. La continuità di impiego può aiutarlo a consolidare questa crescita.

Domenica alle 18 il Milan affronterà l’Atalanta, che in estate aveva chiesto Jashari. Amorim può preparare l’appuntamento con una scelta in più: la serata di Salisburgo ha dato consistenza alle alternative, ora chiamate a confermarsi quando arriveranno nuove occasioni.