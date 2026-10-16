Milan, Cisse dopo la tripletta al Salisburgo: “Ho fiuto per il gol, spero di portarmelo dietro”

Alphadjo Cisse firma una tripletta che lo rende il più giovane italiano a segnare tre o più gol in una competizione europea, nello 0-4 del Milan a Salisburgo. La serata di Europa League ha visto il classe 2006 protagonista assoluto. Ai canali ufficiali del club rossonero, Cisse ha detto di essere tranquillo e di considerare la notte, insieme alla vittoria, qualcosa da portarsi dietro. Ha aggiunto di cercare di fare quello che chiede il mister, che sia da attaccante centrale o da trequartista.

Cisse e il fiuto del gol: le parole dopo Salisburgo

Il giovane italiano ha spiegato di avere un fiuto del gol che spera di mantenere a lungo. Le sue parole fotografano una serata vissuta con soddisfazione, senza enfasi aggiuntive. La fonte riporta il virgolettato integrale ai canali del club, da cui è tratta la citazione:

“Ho un po’ questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo”.

Per ora il dato certo è la tripletta nel successo esterno del Milan e il ruolo che il giocatore indica di ricoprire dipende dalle indicazioni tecniche ricevute, come dichiarato da lui stesso. Alphadjo Cisse dovrà confermare nelle prossime uscite il rendimento di Salisburgo.