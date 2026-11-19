Davide Bartesaghi è un terzino sinistro italiano del Milan. È nato a Erba il 29 dicembre 2005, è mancino e indossa la maglia numero 33. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in Serie A nel 2023-24 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia Under 21 ha 9 presenze.

Chi è Davide Bartesaghi

Davide Bartesaghi nasce a Erba il 29 dicembre 2005 ed è un terzino sinistro mancino. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, dall’Under 17 alla Primavera, e oggi fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030 e la sua maglia è la numero 33.

È uno dei giocatori usciti dal vivaio che il Milan ha portato in prima squadra. Il suo percorso è stato rapido: in tre stagioni passa dal campionato Under 17 alla Serie A.

Le giovanili del Milan

Nel 2021-22 Bartesaghi gioca 25 partite nel campionato Under 17, segna 2 gol e serve un assist. Aggiunge 3 presenze nella fase finale del torneo e una partita con l’Under 18. L’anno dopo passa alla Primavera: 17 presenze in Primavera 1, 6 in Youth League e 2 in Coppa Italia Primavera.

Nel 2023-24 gioca ancora con la Primavera, con 16 partite di campionato e un assist, più 4 presenze in Youth League e una gara nella fase finale del campionato, dove segna un gol. Nello stesso anno si allena con i grandi e debutta tra i professionisti.

Il debutto in Serie A e il Milan Futuro

Nel 2023-24, ancora in età da Primavera, Bartesaghi entra nel gruppo della prima squadra e gioca 6 partite di Serie A, una di Champions League e una di Coppa Italia. Nel 2024-25 divide la stagione tra Milan Futuro e prima squadra: con la seconda squadra gioca 25 partite del girone B di Serie C, segna un gol e fa 2 assist, mentre in Serie A scende in campo 4 volte. Con i grandi aggiunge anche 2 presenze in Coppa Italia e una in Champions League.

La stagione 2025-26 è quella dell’ingresso stabile tra i grandi: 31 partite di Serie A, il suo record, e 2 gol, più 2 presenze in Coppa Italia con un assist. Fino a quella stagione ha giocato 41 partite di Serie A con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Bartesaghi nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la quarta di Bartesaghi in prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

6 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 3 (0)

Falli commessi / subiti 4 / 2

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:37.

Caratteristiche tecniche

Bartesaghi è un terzino sinistro e usa il piede sinistro. Il dato che meglio racconta la sua crescita è la continuità: dalle 6 presenze del 2023-24 e le 4 del 2024-25 è salito a 31 partite in un anno, e i suoi due gol in Serie A sono arrivati nel 2025-26. Anche nelle giovanili e in Serie C ha sempre dato un contributo offensivo, con assist in Primavera 1 e al Milan Futuro.

Statistiche di Davide Bartesaghi, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2021-22 Milan Under 17 Campionato Under 17 25 2 1 2021-22 Milan Under 18 Campionato Under 18 1 0 0 2022-23 Milan Primavera Primavera 1 17 0 0 2023-24 Milan Primavera Primavera 1 16 0 1 2023-24 Milan Serie A 6 0 0 2024-25 Milan Futuro Serie C, girone B 25 1 2 2024-25 Milan Serie A 4 0 0 2025-26 Milan Serie A 31 2 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 6 0 0 Totale Milan Serie A 47 2 0

Bartesaghi con la nazionale italiana

Bartesaghi gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 9 presenze senza segnare.

Domande frequenti su Davide Bartesaghi

Dove è nato Davide Bartesaghi?

A Erba, il 29 dicembre 2005.

In che ruolo gioca Bartesaghi?

È un terzino sinistro e usa il piede sinistro.

Che numero di maglia ha Bartesaghi?

Il 33.