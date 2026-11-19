Davide Bartesaghi è un terzino sinistro italiano del Milan. È nato a Erba il 29 dicembre 2005, è mancino e indossa la maglia numero 33. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in Serie A nel 2023-24 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia Under 21 ha 9 presenze.
Chi è Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi nasce a Erba il 29 dicembre 2005 ed è un terzino sinistro mancino. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, dall’Under 17 alla Primavera, e oggi fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030 e la sua maglia è la numero 33.
È uno dei giocatori usciti dal vivaio che il Milan ha portato in prima squadra. Il suo percorso è stato rapido: in tre stagioni passa dal campionato Under 17 alla Serie A.
Le giovanili del Milan
Nel 2021-22 Bartesaghi gioca 25 partite nel campionato Under 17, segna 2 gol e serve un assist. Aggiunge 3 presenze nella fase finale del torneo e una partita con l’Under 18. L’anno dopo passa alla Primavera: 17 presenze in Primavera 1, 6 in Youth League e 2 in Coppa Italia Primavera.
Nel 2023-24 gioca ancora con la Primavera, con 16 partite di campionato e un assist, più 4 presenze in Youth League e una gara nella fase finale del campionato, dove segna un gol. Nello stesso anno si allena con i grandi e debutta tra i professionisti.
Il debutto in Serie A e il Milan Futuro
Nel 2023-24, ancora in età da Primavera, Bartesaghi entra nel gruppo della prima squadra e gioca 6 partite di Serie A, una di Champions League e una di Coppa Italia. Nel 2024-25 divide la stagione tra Milan Futuro e prima squadra: con la seconda squadra gioca 25 partite del girone B di Serie C, segna un gol e fa 2 assist, mentre in Serie A scende in campo 4 volte. Con i grandi aggiunge anche 2 presenze in Coppa Italia e una in Champions League.
La stagione 2025-26 è quella dell’ingresso stabile tra i grandi: 31 partite di Serie A, il suo record, e 2 gol, più 2 presenze in Coppa Italia con un assist. Fino a quella stagione ha giocato 41 partite di Serie A con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Bartesaghi nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la quarta di Bartesaghi in prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Bartesaghi è un terzino sinistro e usa il piede sinistro. Il dato che meglio racconta la sua crescita è la continuità: dalle 6 presenze del 2023-24 e le 4 del 2024-25 è salito a 31 partite in un anno, e i suoi due gol in Serie A sono arrivati nel 2025-26. Anche nelle giovanili e in Serie C ha sempre dato un contributo offensivo, con assist in Primavera 1 e al Milan Futuro.
Statistiche di Davide Bartesaghi, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2021-22
|Milan Under 17
|Campionato Under 17
|25
|2
|1
|2021-22
|Milan Under 18
|Campionato Under 18
|1
|0
|0
|2022-23
|Milan Primavera
|Primavera 1
|17
|0
|0
|2023-24
|Milan Primavera
|Primavera 1
|16
|0
|1
|2023-24
|Milan
|Serie A
|6
|0
|0
|2024-25
|Milan Futuro
|Serie C, girone B
|25
|1
|2
|2024-25
|Milan
|Serie A
|4
|0
|0
|2025-26
|Milan
|Serie A
|31
|2
|0
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|6
|0
|0
|Totale Milan
|Serie A
|47
|2
|0
Bartesaghi con la nazionale italiana
Bartesaghi gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 9 presenze senza segnare.
Domande frequenti su Davide Bartesaghi
Dove è nato Davide Bartesaghi?
A Erba, il 29 dicembre 2005.
In che ruolo gioca Bartesaghi?
È un terzino sinistro e usa il piede sinistro.
Che numero di maglia ha Bartesaghi?
Il 33.