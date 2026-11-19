Pervis Estupiñán è un terzino sinistro ecuadoriano del Milan. È nato a Esmeraldas, in Ecuador, il 21 gennaio 1998, è alto 1,75 metri e indossa la maglia numero 2. Gioca nel Milan dal 24 luglio 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con la nazionale dell’Ecuador ha 60 presenze e 5 gol.

Chi è Pervis Estupiñán

Il suo nome completo è Pervis Josué Estupiñán Tenorio. Nasce a Esmeraldas, in Ecuador, il 21 gennaio 1998, e gioca da terzino sinistro con il piede mancino. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno dei difensori che coprono la fascia sinistra.

Cresce calcisticamente nella LDU Quito, dove entra nelle giovanili nel 2014. Passa dalla squadra Under 20 alla seconda squadra e nel 2015, a 17 anni, arriva in prima squadra.

La carriera prima del Milan

Nel campionato ecuadoriano Estupiñán gioca 32 partite nel 2015 e altre 8 nel 2016, prima di lasciare il paese. Il 1 luglio 2016 l’Udinese lo acquista dalla LDU Quito per 500 mila euro, ma lui non resta in Friuli. Il club lo manda in prestito in Spagna, al Granada: nel 2016-17 gioca soprattutto con la seconda squadra, in Segunda División B, con 21 presenze e 2 gol, e fa anche 2 partite in LaLiga con la prima squadra.

Dal 1 luglio 2017 il cartellino passa al Watford, che lo manda in prestito tre volte di seguito. Nel 2017-18 all’Almería, in Segunda División, gioca 26 partite e fornisce 2 assist. Nel 2018-19 al Mallorca ne gioca 19, con 3 gol e 2 assist. Nel 2019-20 all’Osasuna è titolare in LaLiga: 36 presenze, un gol e 6 assist.

Villarreal e Brighton

Il 16 settembre 2020 il Villarreal lo acquista dal Watford per 16,4 milioni di euro. In Spagna resta due stagioni. Nel 2020-21 gioca 25 partite di LaLiga, nel 2021-22 altre 28, e in quella stagione disputa anche la Champions League con 10 presenze.

Il 16 agosto 2022 il Brighton lo prende per 17,8 milioni di euro. In Premier League è titolare per tre stagioni: 35 partite, un gol e 7 assist nel 2022-23, 19 presenze con 2 gol e 3 assist nel 2023-24 e 30 presenze, con un gol e un assist, nel 2024-25. Nel 2023-24 gioca anche l’Europa League con il Brighton.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo acquista dal Brighton il 24 luglio 2025 per 18,3 milioni di euro e gli fa firmare un contratto fino al 30 giugno 2030. Nella prima stagione in rossonero gioca 19 partite di Serie A, con un gol e un assist. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Estupiñán nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di Estupiñán al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 6 (0)

Falli commessi / subiti 7 / 1

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Estupiñán è un terzino sinistro alto 1,75 metri e mancino. Con il Brighton ha chiuso la Premier League 2022-23 con 7 assist, il suo miglior dato in una stagione di campionato.

Statistiche di Pervis Estupiñán, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Nelle stagioni dal 2017 al 2020 il Watford, proprietario del cartellino, lo ha ceduto in prestito: le righe riportano la squadra in cui ha giocato.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2015 LDU Quito Serie A Ecuador 32 0 0 2016 LDU Quito Serie A Ecuador 8 0 0 2016-17 Granada B Segunda División B 21 2 0 2016-17 Granada LaLiga 2 0 0 2017-18 Almería Segunda División 26 0 2 2018-19 Mallorca Segunda División 19 3 2 2019-20 Osasuna LaLiga 36 1 6 2020-21 Villarreal LaLiga 25 0 1 2021-22 Villarreal LaLiga 28 0 1 2022-23 Brighton Premier League 35 1 7 2023-24 Brighton Premier League 19 2 3 2024-25 Brighton Premier League 30 1 1 2025-26 Milan Serie A 19 1 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 9 0 0 Totale Milan Serie A 28 1 1

Estupiñán con la nazionale dell’Ecuador

Estupiñán gioca con l’Ecuador, con cui ha collezionato 60 presenze e 5 gol.

Domande frequenti su Pervis Estupiñán

Dove è nato Pervis Estupiñán?

A Esmeraldas, in Ecuador, il 21 gennaio 1998.

Da quando gioca nel Milan Pervis Estupiñán?

Dal 24 luglio 2025, quando è arrivato dal Brighton. Il contratto dura fino al 30 giugno 2030.

Che numero di maglia ha Estupiñán?

Il 2.