Milan, Tresoldi sogna i rossoneri: Romano svela il retroscena di mercato

Il nome di Nicolò Tresoldi torna al centro dell’attenzione dopo la straordinaria prestazione contro l’Inter in Champions League. L’attaccante del Club Brugge, protagonista con una tripletta a San Siro, avrebbe un legame particolare con il Milan, squadra che sogna di indossare fin da bambino. A raccontare il retroscena è Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sull’interesse per il giovane centravanti e sui possibili scenari di mercato. Al momento, però, il desiderio del giocatore non si è tradotto in una trattativa concreta con il club rossonero.

Tresoldi e il sogno Milan: il retroscena di Fabrizio Romano

Nel suo intervento dedicato al calciomercato, Fabrizio Romano ha sottolineato la passione di Tresoldi per i colori rossoneri. L’attaccante coltiva il sogno di giocare nel Milan, un’ambizione personale che potrebbe alimentare le indiscrezioni sul suo futuro dopo le recenti prestazioni internazionali.

Il giornalista ha però distinto il desiderio del calciatore dalle mosse della società: il Milan avrebbe avuto modo di valutare il profilo del giovane attaccante, ma non sarebbe arrivato a presentare un’offerta concreta per assicurarselo. Per ora, dunque, non risultano sviluppi che indichino una trattativa in corso.

Calciomercato Milan, Tresoldi piace anche ad altri club

Il centravanti del Club Brugge sarebbe stato seguito anche da altre società europee. Tra i club accostati al giocatore figurano Roma e Atletico Madrid, mentre anche il Barcellona avrebbe valutato il suo profilo. L’interesse attorno a Tresoldi conferma l’attenzione riservata al giovane attaccante, che ha l’occasione di consolidare la propria crescita nel calcio internazionale.

La tripletta contro l’Inter ha inevitabilmente aumentato la visibilità del giocatore, ma il suo futuro resta legato alle strategie del Club Brugge e alle eventuali proposte che potrebbero arrivare. Per il Milan, al momento, resta soprattutto il retroscena di un giocatore che sogna la maglia rossonera, senza che questo si sia ancora trasformato in un’operazione di mercato.