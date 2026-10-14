Cardinale boccia Rabiot: rinnovo in salita?

Franco Ordine, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato i voti attribuiti da Gerry Cardinale ai giocatori del Milan dopo il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Secondo il giornalista, il giudizio negativo espresso dal proprietario rossonero sul centrocampista francese arriva in un momento delicato: quello delle trattative per il rinnovo del contratto di Adrien Rabiot.
“Si sta trattando il rinnovo, e la bocciatura di Cardinale al francese può solo turbare i rapporti tra le parti”
Così Ordine sintetizza il rischio che una valutazione pubblica sfavorevole possa complicare ulteriormente il dialogo tra il club e il giocatore.