Rifiutato da Milan e non solo: la storia di un calciatore che non ha dimenticato i rossoneri

Marco Bedini, primo allenatore di un calciatore rimasto anonimo nel dossier, ha raccontato un passato di porte chiuse che oggi suona come un paradosso: Nicolò Tresoldi aveva provato a farsi strada in Italia bussando alle porte di Atalanta, Milan, Juventus, Fiorentina e Bologna, senza successo.

“Provò con Atalanta, Milan, Juventus, Fiorentina e Bologna. Gli dissero che avevano già giocatori di quel livello. Non so se sceglierà Italia o Germania: deciderà il suo cuore”

Così Bedini ha sintetizzato quella fase della carriera del suo ex pupillo, sottolineando come i club italiani avessero all’epoca giustificato il rifiuto con la presenza di profili già ritenuti equivalenti in rosa. Sul futuro, Bedini non si sbilancia: la scelta tra Italia e Germania, secondo lui, dipenderà da una valutazione personale del giocatore.

Nonostante il no ricevuto dal Milan in gioventù, il calciatore avrebbe ribadito il proprio legame con i rossoneri sia prima sia dopo la partita contro l’Inter.