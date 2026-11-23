AMORIM ENTRA NELLA STORIA ROSSONERA: SOLO IN DUE MEGLIO DI LUI!
Il Milan di Ruben Amorim continua a stupire, soprattutto sul piano offensivo. Con il netto 5-1 rifilato al Frosinone, i rossoneri hanno raggiunto quota 28 gol nelle prime 12 partite di Serie A sotto la guida del tecnico portoghese, firmando uno degli avvii più prolifici della storia del club.
Come riportato dal Corriere dello Sport, soltanto due allenatori sono riusciti a fare meglio nelle prime 12 panchine in campionato alla guida del Milan: Lajos Czeizler, con 31 reti, e Nereo Rocco, con 29.
Numeri che confermano l’ottimo lavoro di Amorim e alimentano le ambizioni di una squadra sempre più protagonista nella corsa ai vertici della classifica.