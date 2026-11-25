Alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Olympiacos, Ruben Amorim ha affrontato in conferenza stampa il tema dell’impatto dei social media sui calciatori, sempre più esposti a critiche e pressioni esterne.
“Preferirei che i miei giocatori giocassero tutto il giorno a GTA piuttosto che scrollare”, ha dichiarato il tecnico rossonero, rivelando di non aver letto nulla dopo la vittoria contro il Frosinone.
Un messaggio chiaro da parte dell’allenatore portoghese, che invita i suoi giocatori a concentrarsi sul campo, evitando le distrazioni e le pressioni mediatiche.