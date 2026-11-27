Il Manchester United ha esercitato l’opzione contrattuale per prolungare di un anno il rapporto con Bruno Fernandes, portando la scadenza del suo accordo al 2028. A riportarlo è Fabrizio Romano. La mossa del club inglese chiude la possibilità, almeno nell’immediato, di acquisire il centrocampista portoghese a parametro zero.
Per il Milan, che aveva potenzialmente nel mirino il capitano dei Red Devils, un eventuale acquisto richiederebbe ora un investimento economico. Il futuro di Fernandes a Manchester resta comunque incerto: secondo quanto riferito, il giocatore continua a nutrire dubbi sulla propria permanenza in Inghilterra.