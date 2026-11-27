Dopo il gol, Moreira ha mimato il «toc toc» e fissato la curva greca. Amorim ha difeso il giocatore ma ha ammesso che deve ancora crescere.

La rete del 2-4 con cui il Milan ha chiuso la partita di Europa League contro l’Olympiacos ha avuto un protagonista inatteso: l’esterno belga Moreira, la cui esultanza ha scatenato polemiche al termine della gara.

Dopo il gol, Moreira ha prima fissato con sguardo provocatorio la curva greca, poi ha mimato il gesto del «toc toc» simulando un calcio a una porta immaginaria. La reazione non è passata inosservata: i calciatori dell’Olympiacos Saliakas e Joao Silva sono intervenuti sul momento, rimproverando l’esterno rossonero.

Sul caso è intervenuto anche il tecnico Ruben Amorim, che ha difeso il proprio giocatore pur riconoscendo la necessità di scusarsi.

“Non succederà più. Moreira è un ragazzo che vive come gioca, ma deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l’ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa”

Così Amorim ha commentato l’episodio, assumendosi parte della responsabilità dell’accaduto.