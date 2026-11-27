Secondo Nicolò Schira, un club olandese avrebbe già bussato alla porta del Milan, che darebbe priorità a una destinazione estera rispetto alle pretendenti di Serie A e B.

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere lontano da Milano già nella finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, il Milan starebbe valutando un prestito per il giovane attaccante, con una preferenza dichiarata per una soluzione estera rispetto alle opzioni italiane.

In Serie A si sarebbero mosse Cagliari, Genoa e Torino. Anche il Monza potrebbe inserirsi nella corsa, ma solo nel caso in cui dovesse partire Varela. Dalla Serie B, invece, sarebbe arrivato l’interesse del Catanzaro, citato da Schira come possibile destinazione in stile percorso Cissé.

Nonostante le candidature italiane, il club rossonero sembrerebbe orientarsi verso l’estero: secondo le indiscrezioni riportate da Schira, un club olandese avrebbe già manifestato interesse concreto e sarebbe al momento la pista preferita dalla società.