Intervistato da VICE, Francesco Camarda è tornato sul gol segnato contro il Brugge al suo debutto in Champions League, poi annullato dal VAR.

L’attaccante ha raccontato l’emozione di realizzare il sogno del bambino che era, la gioia condivisa con i compagni e la delusione arrivata dopo l’intervento del VAR. Una volta a casa, insieme ai genitori e al cugino, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Queste le parole integrali del 2008 rossonero:

Mi ricordo che quando sono entrato in campo e ho sentito l’inno pensavo al me piccolino, al me bambino che diceva: ‘Cavolo hai esaudito un sogno’. Poi quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del gol. Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. Mi hanno tirato su…alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’, appena l’ho visto.