Yunus Musah è un centrocampista statunitense del Milan. È nato a New York il 29 novembre 2002, è alto 1,78 metri e indossa la maglia numero 80. È al Milan dal 4 agosto 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. Con la nazionale degli Stati Uniti ha 50 presenze e un gol.

Chi è Yunus Musah

Il suo nome completo è Yunus Dimoara Musah. Nasce a New York il 29 novembre 2002 e gioca come centrocampista con il piede destro. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.

Entra nelle giovanili dell’Arsenal nel 2012 e ci resta fino al 2019, passando dalle formazioni giovanili alla squadra Under 18 e poi alla Under 23, prima di trasferirsi in Spagna.

La carriera prima del Milan

Nel campionato Under 18 inglese Musah ha 2 presenze e un gol nel 2017-18 e 15 presenze, con 4 gol e 3 assist, nel 2018-19. L’11 agosto 2019 lascia Londra a parametro zero e passa al Valencia, che lo inserisce nella squadra B. Nel 2019-20 disputa 17 partite di Segunda División B, con un gol.

Dal 2020 è nella prima squadra del Valencia. Nel 2020-21 gioca 32 partite di LaLiga, con un gol, e nel 2021-22 ne gioca 29, ancora con un gol. Nel 2022-23 sale a 33 presenze con 2 assist. Con il Valencia gioca anche in Coppa del Re.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo acquista dal Valencia il 4 agosto 2023 per 21,2 milioni di euro. Nel 2023-24 gioca 30 partite di Serie A, con 2 assist, e nel 2024-25 ne gioca 29, ancora con 2 assist. In quelle due stagioni disputa anche la Champions League e, nel 2023-24, l’Europa League con il Milan.

Il 1 settembre 2025 va in prestito all’Atalanta, con una spesa di 4 milioni di euro. A Bergamo gioca 19 partite di Serie A, segna un gol e disputa anche la Champions League. Prima del trasferimento in Lombardia ha giocato una partita di campionato con il Milan. A giugno 2026 il prestito finisce e Musah torna in rossonero. Per approfondire le altre operazioni c’è la sezione calciomercato Milan.

Musah nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima dopo il rientro dall’Atalanta. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 5 / 13

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Musah è un centrocampista alto 1,78 metri e destro. Il suo unico gol in Serie A è quello segnato con l’Atalanta nel 2025-26, mentre i 4 assist sono arrivati tutti nelle prime due stagioni al Milan.

Statistiche di Yunus Musah, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le righe delle squadre giovanili sono indicate a parte e le coppe nazionali non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Arsenal U18 U18 Premier League 2 1 0 2018-19 Arsenal U18 U18 Premier League 15 4 3 2019-20 Valencia B Segunda División B 17 1 0 2020-21 Valencia LaLiga 32 1 0 2021-22 Valencia LaLiga 29 1 0 2022-23 Valencia LaLiga 33 0 2 2023-24 Milan Serie A 30 0 2 2024-25 Milan Serie A 29 0 2 2025-26 Milan Serie A 1 0 0 2025-26 Atalanta Serie A 19 1 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 11 0 0 Totale Milan Serie A 71 0 4

Musah con la nazionale degli Stati Uniti

Musah gioca con gli Stati Uniti, con cui ha collezionato 50 presenze e un gol.

Domande frequenti su Yunus Musah

Dove è nato Yunus Musah?

A New York, il 29 novembre 2002. Gioca con la nazionale degli Stati Uniti.

Da quando gioca nel Milan Yunus Musah?

Dal 4 agosto 2023, quando è arrivato dal Valencia. Nella stagione 2025-26 è stato in prestito all’Atalanta ed è rientrato nel 2026. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.

Che numero di maglia ha Musah?

L’80.