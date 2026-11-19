Yunus Musah è un centrocampista statunitense del Milan. È nato a New York il 29 novembre 2002, è alto 1,78 metri e indossa la maglia numero 80. È al Milan dal 4 agosto 2023 e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. Con la nazionale degli Stati Uniti ha 50 presenze e un gol.
Chi è Yunus Musah
Il suo nome completo è Yunus Dimoara Musah. Nasce a New York il 29 novembre 2002 e gioca come centrocampista con il piede destro. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim.
Entra nelle giovanili dell’Arsenal nel 2012 e ci resta fino al 2019, passando dalle formazioni giovanili alla squadra Under 18 e poi alla Under 23, prima di trasferirsi in Spagna.
La carriera prima del Milan
Nel campionato Under 18 inglese Musah ha 2 presenze e un gol nel 2017-18 e 15 presenze, con 4 gol e 3 assist, nel 2018-19. L’11 agosto 2019 lascia Londra a parametro zero e passa al Valencia, che lo inserisce nella squadra B. Nel 2019-20 disputa 17 partite di Segunda División B, con un gol.
Dal 2020 è nella prima squadra del Valencia. Nel 2020-21 gioca 32 partite di LaLiga, con un gol, e nel 2021-22 ne gioca 29, ancora con un gol. Nel 2022-23 sale a 33 presenze con 2 assist. Con il Valencia gioca anche in Coppa del Re.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo acquista dal Valencia il 4 agosto 2023 per 21,2 milioni di euro. Nel 2023-24 gioca 30 partite di Serie A, con 2 assist, e nel 2024-25 ne gioca 29, ancora con 2 assist. In quelle due stagioni disputa anche la Champions League e, nel 2023-24, l’Europa League con il Milan.
Il 1 settembre 2025 va in prestito all’Atalanta, con una spesa di 4 milioni di euro. A Bergamo gioca 19 partite di Serie A, segna un gol e disputa anche la Champions League. Prima del trasferimento in Lombardia ha giocato una partita di campionato con il Milan. A giugno 2026 il prestito finisce e Musah torna in rossonero. Per approfondire le altre operazioni c’è la sezione calciomercato Milan.
Musah nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la prima dopo il rientro dall’Atalanta. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Musah è un centrocampista alto 1,78 metri e destro. Il suo unico gol in Serie A è quello segnato con l’Atalanta nel 2025-26, mentre i 4 assist sono arrivati tutti nelle prime due stagioni al Milan.
Statistiche di Yunus Musah, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le righe delle squadre giovanili sono indicate a parte e le coppe nazionali non sono incluse.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2017-18
|Arsenal U18
|U18 Premier League
|2
|1
|0
|2018-19
|Arsenal U18
|U18 Premier League
|15
|4
|3
|2019-20
|Valencia B
|Segunda División B
|17
|1
|0
|2020-21
|Valencia
|LaLiga
|32
|1
|0
|2021-22
|Valencia
|LaLiga
|29
|1
|0
|2022-23
|Valencia
|LaLiga
|33
|0
|2
|2023-24
|Milan
|Serie A
|30
|0
|2
|2024-25
|Milan
|Serie A
|29
|0
|2
|2025-26
|Milan
|Serie A
|1
|0
|0
|2025-26
|Atalanta
|Serie A
|19
|1
|0
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|11
|0
|0
|Totale Milan
|Serie A
|71
|0
|4
Musah con la nazionale degli Stati Uniti
Musah gioca con gli Stati Uniti, con cui ha collezionato 50 presenze e un gol.
Domande frequenti su Yunus Musah
Dove è nato Yunus Musah?
A New York, il 29 novembre 2002. Gioca con la nazionale degli Stati Uniti.
Da quando gioca nel Milan Yunus Musah?
Dal 4 agosto 2023, quando è arrivato dal Valencia. Nella stagione 2025-26 è stato in prestito all’Atalanta ed è rientrato nel 2026. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.
Che numero di maglia ha Musah?
L’80.