Strahinja Pavlović è un difensore centrale serbo del Milan. È nato a Šabac, in Serbia, il 24 maggio 2001, è alto 1,94 metri e indossa la maglia numero 31. Gioca nel Milan dal 31 luglio 2024 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con la nazionale serba ha 59 presenze e 5 gol.

Chi è Strahinja Pavlović

Strahinja Pavlović nasce a Šabac, in Serbia, il 24 maggio 2001. È un difensore centrale alto 1,94 metri, mancino. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, e gioca con la nazionale serba.

Cresce nel Partizan di Belgrado, dove entra nel 2016 nella squadra Under 15. Nel 2016-17 viene mandato in prestito al Teleoptik, la società satellite del Partizan, poi risale le categorie giovanili del club e nel 2019 gioca con la prima squadra.

La carriera prima del Milan

Nel 2018-19 Pavlović gioca 11 partite in Super liga serba e 9 nella lega giovanile. Nel 2019-20 diventa titolare del Partizan: 26 partite di campionato, un gol e 2 assist, e disputa anche l’Europa League, con 6 presenze, e i turni preliminari. Il 1 gennaio 2020 il Monaco lo acquista per 10 milioni di euro, ma lo lascia al Partizan in prestito fino a fine stagione.

Con il Monaco ha poco spazio e viene girato in prestito. Il 21 gennaio 2021 va al Cercle Bruges, in Belgio, dove gioca 11 partite di campionato con un gol e un assist. Dal 15 febbraio 2022 è in prestito al Basilea, in Svizzera, dove disputa 10 partite di Super League. In Ligue 1 con il Monaco ha in tutto 8 presenze, una nel 2020-21 e 7 nel 2021-22.

Il Salisburgo e il passaggio al Milan

Il 1 luglio 2022 il Salisburgo lo prende dal Monaco per 7 milioni di euro. In Austria Pavlović diventa un titolare: nel 2022-23 gioca 24 partite di Bundesliga, con un gol e un assist, e disputa la Champions League con 6 presenze. Nel 2023-24 sale a 26 presenze in campionato, con 3 gol e 3 assist, e gioca altre 6 partite di Champions League.

Il Milan lo acquista dal Salisburgo il 31 luglio 2024 per 18,5 milioni di euro. Nella prima stagione gioca 24 partite di Serie A, con 2 gol e 2 assist, e 7 di Champions League. Nel 2025-26 sale a 34 presenze in campionato, con 5 gol, il suo miglior dato in una stagione di campionato, e un assist. Il 14 ottobre 2026 il Milan prolunga il suo contratto, che ora scade il 30 giugno 2031. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Pavlović nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la terza di Pavlović al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 8 (3)

Falli commessi / subiti 7 / 11

Ammonizioni / espulsioni 3 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Pavlović è un difensore centrale alto 1,94 metri e mancino. Nel 2025-26 ha segnato 5 gol in Serie A, il suo record in una stagione di campionato.

Statistiche di Strahinja Pavlović, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Il Monaco lo ha ceduto in prestito in più occasioni: le righe riportano la squadra in cui ha giocato.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2018-19 Partizan Super liga 11 0 0 2018-19 Partizan U19 Omladinska liga 9 1 0 2019-20 Partizan Super liga 26 1 2 2020-21 Cercle Bruges Jupiler Pro League 11 1 1 2020-21 Monaco Ligue 1 1 0 0 2021-22 Monaco Ligue 1 7 0 0 2021-22 Basilea Super League 10 0 0 2022-23 Salisburgo Bundesliga 24 1 1 2023-24 Salisburgo Bundesliga 26 3 3 2024-25 Milan Serie A 24 2 2 2025-26 Milan Serie A 34 5 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 10 0 1 Totale Milan Serie A 68 7 4

Pavlović con la nazionale serba

Pavlović gioca con la Serbia, con cui ha collezionato 59 presenze e 5 gol.

Domande frequenti su Strahinja Pavlović

Dove è nato Strahinja Pavlović?

A Šabac, in Serbia, il 24 maggio 2001.

Da quando gioca nel Milan Strahinja Pavlović?

Dal 31 luglio 2024, quando è arrivato dal Salisburgo. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Pavlović?

Il 31.