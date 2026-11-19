È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23:00...

In un’intervista rilasciata al podcast serbo “SS Calcio”, Pavlovic ha ripercorso dei momenti di questi suoi anni in rossonero, svelando un aneddoto sul modo di allenare dell’ex tecnico Sergio Conceicao e mostrando tanta gratitudine nei confronti di Max Allegri. Queste le sue parole:

“Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa (ride, ndr). Lui era… È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler.





Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23:00… Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo





Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia.”