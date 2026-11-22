Il Milan attende a San Siro un osservato speciale contro il Frosinone: occhi su Gabriele Calvani.

La sfida di questa sera alle 18:00 contro il Frosinone non metterà in palio soltanto punti pesanti per la classifica di Serie A, ma rappresenterà anche un’importante occasione di scouting dal vivo per la dirigenza del Milan.

Tra gli osservati speciali della serata a San Siro ci sarà Gabriele Calvani, giovane difensore centrale in forza ai ciociari.

Il profilo del classe 2004 ha attirato l’attenzione degli uomini mercato dei rossoneri, sempre attenti a monitorare i migliori prospetti del campionato italiano per programmare i futuri rinforzi del reparto arretrato. Calvani si sta rendendo protagonista di una stagione molto positiva con la maglia del Frosinone, mettendo in mostra personalità, solidità fisica e grande margini di crescita.

Un dettaglio non secondario riguarda la sua situazione contrattuale: il giocatore milita attualmente nel club giallazzurro a titolo temporaneo, poiché il suo cartellino è di proprietà del Genoa, società con cui il Milan vanta da tempo rapporti molto solidi e collaborativi sul fronte trasferimenti.

Per Calvani, dunque, la gara della Scala del Calcio assumerà i contorni di un vero e proprio esame di maturità. Confrontarsi con l’attacco rossonero davanti al pubblico di San Siro sarà il banco di prova ideale per testare il suo livello di prontezza e provare a convincere definitivamente i dirigenti del Diavolo in vista delle prossime sessioni di mercato.

di Salvatore Moriello