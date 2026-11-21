Gerry Cardinale ha fatto visita a Milanello alla vigilia di Milan-Frosinone, dialogando con i giornalisti presenti. Il numero uno di RedBird si è espresso su diversi temi: dal mercato di gennaio al rinnovo di Rabiot, fino agli elogi per Endrick.
Sul mercato invernale, Cardinale ha tracciato la linea del club:
“Siamo pronti per gennaio: spenderemo sicuramente soldi, ma in modo intelligente e coordinati con Amorim”
Riguardo a Endrick, il proprietario del Milan lo ha definito tra i migliori al mondo, aggiungendo che si vedrà cosa sarà possibile fare. Sul centrocampista francese, invece, ha confermato una trattativa in corso:
“Stiamo trattando il rinnovo di Rabiot: è uno dei miei calciatori preferiti e un simbolo del Milan”