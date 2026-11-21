Ruben Amorim ha parlato nella consueta conferenza stampa pre Frosinone. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle condizioni dei calciatori:

“Tutti i calciatori sono pronti. Dobbiamo controllare la mole di lavoro in settimana, perché alcuni hanno viaggiato. Sono molto contento che i nostri ragazzi giochino in nazionale. Pavlovic sta meglio, sarà a disposizione, non so se da titolare. Lui vuole giocare, io vorrei farlo giocare perché ha il fuoco dentro, ci manca quel fuoco…ma ci sono anche altri giocatori”

Sul Frosinone:

“Il Frosinone è divertente da vedere, hanno sprint e sono bravi, e c’è della logica nel loro caos sul campo.

Negli ultimi 30 metri loro ci sono superiori. Per noi è importante pensare a cosa succederà quando perderemo la palla.

So che questo stile può crearci problemi, come contro il Venezia: dobbiamo essere concentrati”

Problema gol per Goncalo Ramos:

“Manca nella rosa un’alternativa a Goncalo Ramos? Ovvio che possiamo dire che un’altra opzione possa essere buona per aiutare Ramos e Camarda. Ma il problema di Ramos è di squadra, non arriviamo tanto nell’ultimo terzo di campo, non stiamo aiutando Goncalo. Senza Ramos, contro il Genoa non segniamo quei due gol. Il mio obiettivo è portare su la squadra, più vicina all’area. Ramos sta faticando perché la squadra fatica. Non sto facendo il mio lavoro nell’aiutare Ramos, ma Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. Il mio obiettivo è vincere partite, non mi interessa chi segna”

Classifica:

“24 punti dopo 11 partite sarei stato soddisfatto a inizio stagione?

Dipende: se giochiamo come contro la Juventus sarei felice dei punti, se giochiamo bene come contro l’Inter no. Non sono contento con la posizione in classifica, non sono contento per le nostre prestazioni, ma sono contento per il modo in cui i giocatori stanno capendo il mio stile. E ovviamente in Europa dobbiamo fare decisamente meglio”

Futuro Camarda:

“Camarda? Ho parlato con lui, sono stato anch’io un giovane giocatore che voleva tutto in fretta. Ha una voglia matta di giocare. Ha bisogno di tempo per adattarsi ad un livello diverso. Giocare per il Milan è difficile per Ramos, immaginate per Camarda. Non so se a gennaio andrà in prestito, tante cose possono cambiare prima di gennaio. So che Baldini ha avuto una conversazione con Camarda ed è tornato più felice. Gennaio è molto lontano, capisco la domanda, ma concentriamoci sulla prossima partita”

Elogio a Pulisic:

“Pulisic? Sentire la fiducia del club aiuta ogni giocatore. Vi avevo detto che è molto importante per noi anche quando non giocava. È l’unico giocatore insostituibile per noi oggi con le sue caratteristiche, lo abbiamo dovuto gestire in alcune partite europee e si vede quanto sia importante per la squadra. Lui non parla molto, ma parla in campo senza parlare. Lui e Rabiot sono ad un livello alto e quando mancano si sente. È il nostro presente e futuro, ha potenzialità per fare ancora meglio”

Su gennaio e il mercato:

“Guardare la classifica e decidere in base a quella se investire a gennaio è il più grande errore dei grandi club. Dobbiamo vedere che giocatore vogliamo, se ha il carattere che vogliamo, non per forza una star. Se abbiamo un piano chiaro, non guardiamo alla classifica. Abbiamo un piano chiaro, a prescindere dalla classifica. Possiamo fare meglio comunque con questa squadra”

“Se si guarda i club che ho scelto, è chiaro che sono un sognatore. Sono contento di essere qua, voglio far parte di questo club magari per il resto della mia carriera e restare qua. Ma devo vincere contro il Frosinone, perché vi conosco ragazzi…mi aspetto un approccio differente da voi da quello di oggi per cui vi ringrazio. Non sogno nessuno per gennaio. Sogno il ritorno di Saelemaekers, Chukwueze, Gabbia, Tomori il prima possibile”