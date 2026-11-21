Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato di Francesco Camarda in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, definendo il giovane attaccante del Milan un campione e tracciando un quadro preciso del percorso che lo aspetta.

Cosa ha detto Baldini sulle difficoltà di Camarda con il Milan?

Il ct ha descritto un confronto personale con il giocatore, andato ben oltre il rapporto tecnico ordinario.

Ci ho parlato a lungo: il suo timore è di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Un dialogo non da ct a giocatore ma da nipote, quale potrebbe essere, a nonno: col cuore.

Baldini ha spiegato di avergli raccontato episodi della propria vita per aiutarlo a gestire la pressione, e ha indicato il rischio principale da evitare.

Non deve diventare ossessionato dal traguardo, ma vivere il calcio per quello che è, un divertimento. Se invece che un divertimento diventa un esame, allora ti preoccupa, e se ti preoccupa non ti diverte più e non ti fa rendere al massimo.

Sul futuro del giocatore in rossonero, il ct ha scelto di non intervenire: «Più gioca e meglio è, per il Milan e per tutti». La valutazione tecnica, però, è netta.

Parliamo di un grande giocatore, un campione per me, che deve finire la sua maturazione: sta ancora crescendo, già vede benissimo la porta e si sacrifica per la squadra.

Baldini ha parlato anche di Cisse e Bartesaghi

Nell’intervista Baldini ha tracciato un profilo positivo anche degli altri due milanisti convocati in Under 21. Su Alphadjo Cisse ha sottolineato la crescita rispetto a un anno fa: «Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato». Ha attribuito parte del merito al Milan, che lo ha prelevato dal Catanzaro in Serie B e gli ha garantito continuità, e allo staff tecnico della Nazionale, che ha avuto l’intuizione di impiegarlo anche al centro dell’attacco.

Su Davide Bartesaghi il giudizio è stato ancora più netto: «È uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni». Baldini lo ha definito «un lusso per l’Under 21», capace di coprire tutti i ruoli sulla fascia, e ha aggiunto che, se fosse un allenatore di Serie A, lo porterebbe con sé. Sia Cisse sia Camarda, secondo il ct, possono giocare «in pianta stabile in Nazionale A».