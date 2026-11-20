Gerry Cardinale si è presentato a Casa Milan oggi, venerdì 20 novembre 2026, per pianificare il mercato di gennaio, secondo quanto riporta Sky Sport.

Cardinale in sede: il vertice sul mercato di gennaio

Il proprietario rossonero ha discusso le strategie con altri dirigenti presenti al vertice. Secondo la ricostruzione di Peppe Di Stefano, nell’incontro c’erano Massimo Calvelli, Bobby Gradiner, Tiago Estêvão

Inácio in cima alla lista, poi Sylla e Reggiani. Occhio a Rabiot

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. La società rossonera aveva già tentato un’operazione in estate, e a gennaio potrebbe tornare alla carica con il club di Lisbona. Le altre opzioni sono Massiré Sylla dell’Union Saint-Gilloise e Luca Reggiani del Borussia Dortmund.

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Per Endrick, del Real Madrid, si ipotizza un’uscita a gennaio per 60 milioni di euro, con contro-riscatto a favore dei ‘Blancos’ fissato a 80 milioni. Per Nicolò Tresoldi, valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge. Priorità poi al rinnovo di Rabiot.