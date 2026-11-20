La scorsa estate il Milan aveva provato la strada del prestito con diritto di riscatto: ora si tratterà di trovare una formula diversa per chiudere l'operazione a gennaio.

Il Milan mantiene vivi i contatti per Inacio e una possibile partenza del difensore a gennaio appare sempre più concreta. Secondo Fabrizio Romano, le porte sono aperte e i rossoneri continuano a seguire la situazione con attenzione.

Il nodo da sciogliere riguarda le condizioni economiche dell’operazione. La scorsa estate il club aveva tentato di impostare un’intesa in prestito con diritto di riscatto, formula che non andò in porto. Ora si tratterà di capire a quali cifre e con quale struttura contrattuale le parti potrebbero trovare un accordo.

Il Milan sta mantenendo attivi i contatti con Inacio. La sua partenza a gennaio è possibile, le porte sono aperte. Poi bisognerà capire i prezzi: l’estate scorsa il Milan sperava di strappare un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dichiarazione attribuita a Fabrizio Romano.