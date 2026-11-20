Yunus Musah non si nasconde: intervistato da SportMediaset, il centrocampista del Milan ha parlato apertamente delle ambizioni scudetto della squadra e del clima che si respira nello spogliatoio sotto la guida del nuovo allenatore.

Sul traguardo del titolo, Musah è stato diretto:

È possibile. Ci alleniamo ogni giorno per questo. Abbiamo tutti il sogno e l’ambizione di vincerlo e faremo il possibile per arrivare fino in fondo.

Il centrocampista ha poi descritto il rapporto con Amorim, sottolineando come il tecnico abbia cambiato l’atmosfera nel gruppo:

Amorim ha portato un’aria molto positiva, ci capiamo. Lui capisce molto il giocatore e viceversa. Aiuta quando capisce di cosa hanno bisogno i giocatori, lui è bravo in queste cose, e i giocatori in squadra sono abbastanza tranquilli.