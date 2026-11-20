Il tecnico ha precisato che rispetterà eventuali decisioni diverse dei vertici del club, ma il suo desiderio è che Endrick non parta.

José Mourinho ha preso posizione pubblica sul futuro di Endrick al Real Madrid, complicando le prospettive di chi segue l’attaccante brasiliano sul mercato, Milan compreso. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha dichiarato di avere bisogno del giocatore e di volerlo trattenere.

La mia risposta agli agenti, ai giornali… è questa: ho bisogno di Endrick, io e quindi il Real Madrid.

Mourinho lascia intendere di voler trattenere il brasiliano, ma apre comunque un piccolo spiraglio lasciano la scelta al club:

Voglio bene a Endrick, ma il Real è più importante di lui. Se ai piani alti del club decideranno altro, lo rispetterò. Ma io voglio che resti qui al 100%.

L’allenatore ha quindi aperto uno spiraglio formale: la decisione finale spetta alla dirigenza madridista, non a lui. Resta però evidente che il suo orientamento è contrario a una cessione del brasiliano.