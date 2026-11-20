Demirovic ha segnato 9 gol in stagione tra Bundesliga e Champions League. Il suo contratto con lo Stoccarda scade nel 2028 e non risulta ancora un accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe valutando una terza opzione per rinforzare l’attacco, oltre ai nomi già circolati di Endrick e Nicolò Tresoldi: si tratta di Ermedin Demirovic, centravanti bosniaco dello Stoccarda.

Il profilo di Demirovic sarebbe particolarmente gradito a Markus Krösche, futuro Head of Football rossonero, che conosce bene il giocatore. Rispetto agli altri candidati, l’attaccante tedesco-bosniaco avrebbe anche il vantaggio di un costo inferiore.

Sul piano dei numeri, Demirovic ha messo a segno 5 gol in Bundesliga e 4 in Champions League nella stagione in corso, per un totale di 9 reti. Il suo contratto con lo Stoccarda scade nel 2028 e, stando a quanto riferisce Tuttosport, al momento non risulta un accordo per il rinnovo: una situazione che potrebbe rendere il cartellino più accessibile sul mercato.