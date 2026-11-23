Il Milan continua a seguire con grande interesse Endrick, giovane talento brasiliano di proprietà del Real Madrid. Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti su una possibile operazione di mercato che potrebbe portare l’attaccante a vestire la maglia rossonera.

Secondo quanto riportato dal giornalista Anton Meana a Cadena Ser, radio spagnola vicina alle vicende dei Blancos, l’offerta presentata dal club di via Aldo Rossi sarebbe concreta. Un passaggio importante per il futuro del giocatore potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Gli agenti di Endrick sono attesi a Madrid tra questa settimana e l’inizio della prossima per discutere della situazione dell’attaccante.

L’obiettivo del Milan sarebbe quello di portare Endrick a Milano già nel mercato di gennaio, anche se l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Il Real Madrid dovrà valutare attentamente il futuro del brasiliano, mentre i rossoneri restano alla finestra in attesa di sviluppi.