Ruben Amorim ha commentato a Sport TV la situazione di Gonçalo Inácio, difensore accostato al Milan e già allenato dallo stesso tecnico portoghese. Le parole di Amorim non chiudono la porta a un’uscita del giocatore, ma chiariscono la gerarchia attuale nel reparto arretrato.

“È un grande giocatore, ho avuto enorme piacere ad averlo con me. In quel ruolo abbiamo Pavlovic, poi Diawara è molto giovane, ma sta rispondendo bene”