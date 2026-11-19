Sankhoun Diawara è un difensore centrale francese del Milan. È nato a Parigi il 13 gennaio 2006, è alto 1,90 metri e indossa la maglia numero 13. Gioca nel Milan dal 28 luglio 2026, dopo la formazione nel Troyes, e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con la Francia Under 21 ha 1 presenza.

Chi è Sankhoun Diawara

Sankhoun Diawara nasce a Parigi il 13 gennaio 2006 ed è un difensore centrale mancino alto 1,90 metri. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, dal 28 luglio 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Indossa la maglia numero 13.

Il suo percorso è tutto francese fino al passaggio al Milan: ha costruito la carriera nel Troyes, dalle giovanili alla prima squadra di Ligue 2.

La carriera prima del Milan

Diawara cresce nel settore giovanile del Troyes. Nel 2023-24 gioca 21 partite del campionato nazionale Under 19, segna 2 gol e aggiunge 5 presenze e un gol nella Coupe Gambardella, la coppa riservata alle giovanili. In quella stagione fa anche le prime 3 partite con la squadra B, in National 3.

Nel 2024-25 diventa un punto fermo della squadra B: 20 presenze in National 3, girone G, con un gol. Arriva anche l’esordio in Ligue 2 con la prima squadra del Troyes, con una presenza, e in Coupe de France gioca una partita da 90 minuti. A queste aggiunge 2 presenze con l’Under 19, con un gol.

Nel 2025-26 la sua crescita continua: 14 partite di Ligue 2 con la prima squadra, con un assist, e 3 in Coupe de France, con un gol. Gioca anche 7 partite con la squadra B in National 3.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 28 luglio 2026, con un contratto fino al 2031. A 20 anni Diawara lascia la Ligue 2 e si trasferisce in una squadra che gioca la Serie A e le coppe europee. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Diawara nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Diawara al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 2

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:37.

Caratteristiche tecniche

Diawara è un difensore centrale mancino alto 1,90 metri. Il dato più utile per leggere la sua evoluzione è il salto di categoria: dai 3 incontri in National 3 del 2023-24 alle 14 partite di Ligue 2 del 2025-26.

Statistiche di Sankhoun Diawara, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili e la squadra B del Troyes sono riportate in righe a parte.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2023-24 Troyes U19 National U19, girone B 21 2 0 2023-24 Troyes B National 3 3 0 0 2024-25 Troyes U19 National U19, girone B 2 1 0 2024-25 Troyes B National 3, girone G 20 1 0 2024-25 Troyes Ligue 2 1 0 0 2025-26 Troyes B National 3, girone F 7 0 0 2025-26 Troyes Ligue 2 14 0 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 4 0 0

Diawara con la nazionale francese

Diawara gioca con le nazionali giovanili della Francia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 1 presenza senza segnare.

Domande frequenti su Sankhoun Diawara

Dove è nato Sankhoun Diawara?

A Parigi, il 13 gennaio 2006.

Da quando gioca nel Milan Sankhoun Diawara?

Dal 28 luglio 2026. Prima giocava nel Troyes. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Diawara?

Il 13.