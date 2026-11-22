Goncalo Ramos ha rassicurato i tifosi del Milan sulle sue condizioni fisiche al termine della vittoria contro il Frosinone, intervenendo ai microfoni di DAZN. L’attaccante portoghese ha escluso problemi al polpaccio che avevano destato preoccupazione.
Il polpaccio sta bene e va tutto bene.
Ramos ha poi parlato degli obiettivi della squadra e del rapporto con San Siro.
Lavoriamo tutti i giorni per il primo posto in campionato. Posso pure fare tripletta, ma se non vinciamo non fa niente. È molto bello quando San Siro grida il mio nome.