L'attaccante portoghese ha anche parlato del primo posto in campionato e dell'emozione di sentire San Siro cantare il suo nome.

Goncalo Ramos ha rassicurato i tifosi del Milan sulle sue condizioni fisiche al termine della vittoria contro il Frosinone, intervenendo ai microfoni di DAZN. L’attaccante portoghese ha escluso problemi al polpaccio che avevano destato preoccupazione.

Il polpaccio sta bene e va tutto bene.

Ramos ha poi parlato degli obiettivi della squadra e del rapporto con San Siro.