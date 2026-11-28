Trattasi di Markus Krösche, che lo ha già avuto all'Eintracht Francoforte, dove lo score del calciatore fu di 6 gol e 1 assist in 19 gare giocate.

Non c’è solo Endrick nei piani del Milan per l’attacco: spunta il nome dalla Premier.

Endrick sì, ma non solo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rossoneri stanno monitorando con grande interesse Arnaud Kalimuendo, punta francese capace di giocare anche come ala d’attacco.

Il classe 2002, legato al Nottingham Forest fino al 2030, sta faticando a trovare spazio in Premier League (appena 4 presenze e 0 gol finora), ma ha un estimatore importante in casa Milan.

Trattasi di Markus Krösche, che lo ha già avuto all’Eintracht Francoforte, dove lo score del calciatore fu di 6 gol e 1 assist in 19 gare giocate.

di Salvatore Moriello