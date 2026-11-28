Aggiornamenti importanti da Milanello verso Cagliari-Milan: Ramos c’è, ma occhio a quei tre.

Dopo l’emergenza di Atene, Rúben Amorim può finalmente sorridere: Gonçalo Ramos ha smaltito la botta alla tibia ed è pronto per la Sardegna, così come Camarda e Pavlović (che spinge per la convocazione).

Restano in dubbio fino all’ultimo Modrić e Bartesaghi, che puntano comunque al rientro pieno contro il Parma, mentre restano ancora indisponibili Loftus-Cheek, Terracciano e i lungodegenti Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze.

di Salvatore Moriello