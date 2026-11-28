IL MILAN NON MOLLA ENDRICK: la chiave per chiudere il colpo di chiama Vinicius JR.
Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è pronta a sferrare il primo assalto per il talento classe 2006 del Real Madrid già a gennaio.
Nonostante le parole di chiusura di Mourinho, Endrick ha trovato pochissimo spazio finora (appena 160 minuti) e i suoi agenti incontreranno a breve Florentino Perez per chiedere la cessione.
A spianare la strada al Milan potrebbe essere proprio Vinicius Junior: assistito dalla stessa agenzia di Endrick, Vini ha deciso di restare a Madrid nonostante il pressing del PSG. Con un attacco sempre più affollato nei Blancos, l’uscita del 20enne brasiliano diventa uno scenario concreto.
di Salvatore Moriello