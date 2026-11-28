IN EUROPA MEGLIO DI LUI SOLO LAMINE YAMAL: a Milano è sempre più Cissé-mania!

Numeri da capogiro per Alphadjo Cisse. Con la rete al Pireo il classe 2006 ha toccato quota 10 gol in 15 presenze stagionali (6 in Serie A e 4 in Europa League), confermandosi il miglior marcatore rossonero e piazzandosi dietro al solo Lamine Yamal (13) tra i giovani dei principali campionati europei.

Una crescita verticale resa possibile anche dal lavoro tattico di Rúben Amorim, che lo ha spostato più vicino alla porta: risultato? In tre mesi ha già eguagliato l’intero bottino dello scorso anno di Leao e continua a riscrivere i record di precocità della storia del Milan.

Ora, nel mirino c’è il record di gol in una singola competizione europea in maglia Milan: davanti a lui Virdis e Andre Silva (6 gol a testa) oltre che Silvano Villa (5 reti).

di Salvatore Moriello