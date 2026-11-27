In mattinata, è arrivata la notizia dell’estensione del contratto di Bruno Fernandes con il Manchester United, che lega le parti fino al 2028.

Nonostante ciò, però, il rinnovo, secondo Fabrizio Romano, è solo un modo per proteggere “l’asset Bruno Fernandes”.

Che cosa vuol dire? Il giocatore, nonostante il prolungamento non ha trovato un accordo con lo United su un nuovo contratto: ciò significa che le parti hanno accettato di venirsi incontro, senza però promettersi amore eterno.

In Inghilterra rinnovo ed estensione del contratto hanno due significati diversi: l’estensione, fa riferimento a un prolungamento di un anno, tendenzialmente, con la stessa base. Il rinnovo invece, riguarda un contratto che viene stipulato da zero: nuova scadenza, nuovo ingaggio e nuovi accordi.

E quindi, il club rossonero continua a sognare il colpo Bruno Fernandes la prossima estate.

I rapporti tra Amorim e il giocatore, infatti, sono ottimi, oltre ad avere in comune l’agente.

Queste le parole di Fabrizio Romano:

Amorim e Bruno hanno un ottimo rapporto e hanno lo stesso agente. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. C’è una stima enorme tra i due. In questo momento, però, non dipende dal Milan