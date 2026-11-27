Il futuro di Virgil van Dijk resta aperto. Il difensore olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool e né lui né il club hanno ancora chiarito le rispettive intenzioni. Secondo il giornalista Matteo Moretto, van Dijk dovrebbe prendere una decisione intorno a marzo-aprile, ma la priorità del centrale è prima capire cosa voglia fare il Liverpool con lui.

Moretto ha tracciato un parallelo con Luka Modric per spiegare lo scenario che il Milan spera possa concretizzarsi: