L’unica strada per farlo lasciare Milanello sarebbe un’offerta fuori mercato, una condizione che rende l’operazione estremamente difficile.

Nelle ultime ore, il PSV ha sondato la disponibilità di Ardon Jashari, ma per il Milan non c’è alcuna possibilità di cessione a gennaio. I rossoneri hanno investito sul centrocampista svizzero e vogliono dargli fiducia, considerandolo una risorsa importante anche per il futuro.

L’unica strada per farlo lasciare Milanello sarebbe un’offerta fuori mercato, una condizione che rende l’operazione estremamente difficile. Jashari, dal canto suo, vuole dimostrare il proprio valore in rossonero e sta iniziando a lasciare il segno anche dal punto di vista realizzativo