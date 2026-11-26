Il Milan figura tra le squadre più concretamente interessate a Endrick, l’attaccante brasiliano attualmente al Real Madrid. Dal fronte romano, però, arriva una voce inattesa: Wesley, compagno di Endrick in Nazionale, ha pubblicamente invitato il connazionale a trasferirsi alla Roma.

L’esterno ha rilasciato le dichiarazioni a TNT Sport Brazil al termine della partita tra PSG e Roma.

Ho detto a Endrick di venire a Roma! Sarà lui a decidere ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri.