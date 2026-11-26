Questa sera il Milan gioca ad Atene, e per Pippo Inzaghi il pensiero torna inevitabilmente al 2007, quando in quella stessa città i rossoneri conquistarono la Champions League con i suoi gol.

In Grecia ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, resterà sempre nel mio cuore.

Lo ha dichiarato l’ex attaccante a La Gazzetta dello Sport, aggiungendo un dettaglio che racconta l’intensità di quell’emozione:

Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nella notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno.

Guardando alla sfida di questa sera, Inzaghi ha espresso il suo augurio alla squadra attuale:

Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria.