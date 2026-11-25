L'allenatore campano racconta di non essere stato consultato su molti acquisti e rivela che quando cercava una punta il budget era già esaurito: così arrivò Kalinic per 15 milioni.

Vincenzo Montella ha ripercorso la sua esperienza sulla panchina del Milan in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi: dall’entusiasmo iniziale per l’incarico alle tensioni con la dirigenza, fino alle scelte di mercato condivise solo in parte.

Era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte.

L’allenatore campano ha ricordato con ironia il rapporto con l’ex presidente, sottolineando la distanza tra le aspettative di Berlusconi e la rosa effettivamente disponibile.

Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anch’io.

Cosa ricorda Montella del caos societario e del mercato rossonero?

Il periodo coincise con il cambio di proprietà e l’arrivo di numerosi giocatori nuovi. Montella ha descritto quella fase come caratterizzata da una confusione generalizzata, con messaggi che gli sembravano più slogan che indicazioni concrete.

Cose formali? Non me la ricordavo nemmeno come espressione. Mi sembravano più slogan pubblicitari che messaggi concreti. Ci fu tanta confusione: il cambio societario, molti giocatori nuovi e un caos generale negli acquisti.

Sul fronte del mercato, Montella ha sottolineato di non essere stato sempre coinvolto nelle decisioni prese da Fassone e Mirabelli. In particolare, al momento di acquistare una punta, scoprì che il budget era già esaurito.