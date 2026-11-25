Secondo quanto riportato da Tuttosport, le priorità del Milan sul mercato stanno cambiando: le quotazioni di Gonçalo Inácio sono in calo, mentre sale l’interesse per Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona.
La ragione dello spostamento di focus è tattica: Amorim ritiene più urgente trovare un sostituto per i ruoli coperti da Bartesaghi ed Estupinan — ovvero un esterno di fascia — rispetto all’acquisto di un difensore centrale mancino. Balde risponde a questa esigenza e rappresenta attualmente il primo nome sulla corsia sinistra.
La trattativa, però, presenta ostacoli concreti: il Barcellona valuta il giocatore 50 milioni di euro e la concorrenza è agguerrita, con la Juventus tra i club interessati al laterale spagnolo.