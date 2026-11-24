Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità del suo passaggio in rossonero, Krösche sarebbe già a Milano e operativo nelle prime operazioni in vesti rossonere.

Secondo Matteo Moretto, il direttore sportivo tedesco avrebbe come primo obiettivo quello di ultimare il rinnovo di Adrien Rabiot.

La trattativa è già avanzata e c’è fiducia tra le parti.

L’obiettivo, anche su richiesta di Cardinale, è quello di ultimare il tutto entro la fine del 2026.

Queste le parole di Matteo Moretto:

“Marcus Krösche è già a Milano e molto operativo nonostante non sia ancora ufficiale. L’ufficialità è attesa a breve. Si sta lavorando fortemente al rinnovo di Rabiot. L’intenzione del Milan e di Cardinale è di arrivare alla chisura del rinnovo entro la fine dell’anno perché Rabiot è un giocare imprescindibile per Amorim”