Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 a San Siro, ma Amorim non nasconde le proprie preoccupazioni. In conferenza stampa post-partita, il tecnico rossonero ha evidenziato la necessità di creare più occasioni da gol, sottolineando come i risultati non rispecchino sempre le prestazioni sul campo. A questo proposito, ha citato la Juventus, capace di produrre molto in fase offensiva senza raccogliere altrettanto in termini di punti. Una situazione opposta a quella dei rossoneri, che continuano a vincere pur mostrando alcuni limiti nel gioco. Per Amorim, dunque, il largo successo non deve distogliere l’attenzione dagli aspetti da migliorare.