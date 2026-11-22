Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Frosinone, sottolineando il valore del gioco collettivo e riservando parole di elogio per Sergio Ramos.
Il centrocampista francese ha insistito sulla necessità che ogni componente della rosa abbracci la filosofia di squadra:
Dobbiamo provare piacere a giocare tutti insieme: deve entrare nella testa di tutti.
Rabiot ha poi rivolto un riconoscimento esplicito al compagno Ramos, il cui contributo passa spesso inosservato:
Non tutti capiscono il lavoro che fa Ramos, è incredibile. Quando possiamo inserirci è anche merito suo.