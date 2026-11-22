Alphadjo Cisse, giocatore del Milan classe 2006, si racconta con ambizione e lucidità: secondo le sue stesse parole, è ancora lontano dall’esprimere il proprio pieno potenziale, malgrado i numeri coronano un inizio di stagione davvero importante.

In questo momento non sono neanche alla metà del percorso, forse anche più basso della metà. Adesso devo mettere dentro tante altre cose. Sono nel posto giusto e spero di riuscirci.

Il giovane centrocampista riconosce di avere ancora molto da imparare e da costruire, ma si dice fiducioso di poterlo fare all’interno del Milan.